Vale Cultura será votado hoje no Senado

O projeto do governo que institui o Programa de Cultura do Trabalhador e cria o Vale Cultura deverá ser votado nesta terça, 8, pelo plenário do Senado Federal. O vale, que será aceito em todo o país, dará R$ 50 a cada trabalhador para o consumo de produtos e serviços culturais. A proposta tramita em regime de urgência. As votações começam às 16h.

O primeiro item da pauta da sessão deliberativa continua sendo o PLC 219/09, que institui política de assistência técnica e extensão rural e estabelece programa para o setor. Essa matéria também está em regime de urgência e tranca a ordem do dia do plenário.

Se aprovado, o Vale Cultura vai à sanção do presidente Lula.