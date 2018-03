Valdir Cruz lança livro e abre mostra O fotógrafo Valdir Cruz inaugura hoje, às 11 h, na Pinacoteca do Estado (Praça da Luz, 2, tel. 3324-1000) a mostra Árvores de São Paulo - Retratos da Natureza, acompanhada do lançamento do livro Raízes (Imprensa Oficial, 156 págs., R$ 120). Tanto a exposição como a edição reúnem fotografias em grande formato, em preto e branco, que retratam árvores do território paulista. O projeto foi encomendado pelo governo do Estado de São Paulo.