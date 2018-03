Val Kilmer vai protagonizar quatro filmes em 2009 O ator norte-americano Val Kilmer se dividirá em quatro no ano que vem. Em 2009, o intérprete de Batman Forever (1995) poderá ser visto em quatro produções diferentes. A primeira delas é o filme independente Silver Cord, dirigido por James Ordonez. Depois, Val Kilmer irá estrelar o remake de Bad Lieutentant (1992), de Abel Ferrara, ao lado do ator Nicholas Cage. Também haverá tempo para mais um filme de ação: Streets of Blood, de Charles Winkler, que tem Sharon Stone no elenco. Por fim, o ator de 49 anos estará ao lado de Christopher Walken no filme The Dirt, uma biografia da banda de rock Motley Crue. O longa é baseado no livro escrito pelo próprio grupo liderado pelo ex-marido da atriz Pamela Anderson, Tommy Lee.