Val e a matéria escura

Os jornais a chamam de socialite. "Socialite" não é um termo que você colocaria no seu cartão de visitas como descrição de emprego ou posição. É uma atividade mais do que uma profissão. Nada contra. Socialites geralmente são mulheres finas, extrovertidas, com um talento acima de qualquer outro, para a vida social, portanto para as amenidades da vida. Val entrou na história porque tomou um empréstimo que está sendo investigado no Banco do Brasil, dirigido então pelo presidente recém-empossado da Petrobrás. Em que circunstâncias o empréstimo foi feito, se houve favorecimento, e por que, não interessa. O que interessa é ver se Val fará apenas uma ponta nessa trama ou se seu papel será importante, e sua participação um pequeno escândalo a mais, à margem do outro. De qualquer maneira, sua personalidade e seu sorriso são bem-vindos no palco.

Falei em massa cinzenta e me lembrei do que li, há dias, sobre a descoberta de que existe mais matéria escura no Universo do que se pensava. A descoberta, viva nós, é de cientistas brasileiros, entre outros. Antes, acreditava-se que a matéria escura só existia em galáxias distantes. Agora, encontraram evidências de que ela também existe em grande quantidade na região interna da nossa galáxia, a Via Láctea. Calcula-se que nosso Universo seja formado por 15% de matéria-matéria, detectável, e 85% da misteriosa e invisível matéria escura. O que isto tem a ver com a Val Marchiori? Nada. Talvez só seja aproveitável a ideia da matéria escura dos escândalos, que hoje parece permear tudo, também penetrando em lugares insuspeitáveis, como o seu mundo.