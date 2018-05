Vaiada, Winehouse cancela shows A cantora Amy Winehouse decidiu cancelar parte de sua turnê europeia após ser vaiada em Belgrado, Sérvia. Em show realizado no sábado, a artista estava embriagada e foi hostilizada pela por ter esquecido as letras das músicas. Amy cancelou as apresentações que faria ontem, em Istambul, e amanhã, em Atenas. A cantora retomará a turnê em Bilbao, no norte da Espanha, no dia 8 de julho. Um porta-voz da artista informou ontem que Amy pede desculpas aos seus fãs por "não estar rendendo o máximo de sua capacidade". No início do mês, a cantora havia se internado por uma semana em uma clínica de reabilitação para se preparar para a turnê europeia. / EFE