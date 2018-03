‘Vai-se a última grande superstar, mito’, escreve Ignácio de Loyola Brandão sobre Tônia Carrero

O TBC e a Vera Cruz legaram ao teatro e ao cinema um elenco de superestrelas belíssimas: Eliane Lage, Tônia Carrero, Maria Della Costa, Ilka Soares, Odete Lara. Eliane e Ilka retiraram-se de cena há um bom tempo. Maria e Odete morreram. Com Tônia, vai-se a última grande superstar, mito.

Certa vez, década de 60, a Companhia Tônia-Celi-Autran, no auge da fama, passou por Araraquara em turnê, representando Entre Quatro Paredes, de Sartre. Terminado o espetáculo no Teatro Municipal, reuniu-se pequeno grupo a beber no Bar do Hotel Municipal.

Começo da madrugada, Tônia e Paulo quiseram fazer um passeio a pé, caminhar libertando-se da atmosfera pesada sartriana. Anda que anda, sentimos todos um cheiro de pão sendo assado na esquina da Rua Um com a Avenida Barroso. Era a padaria Perez tirando a primeira fornada.

Paulo e Tônia viram a porta entreaberta, foram entrando, rumo aos fornos, para espanto e alegria dos padeiros e de Inah Bittencourt, do grupo de teatro local e filha do dono da padaria.

Abriram-se latas de manteiga fresca e os pães quentinhos eram besuntados com alegria. Foi feito um café. Tônia e Paulo Autran sentaram-se sobre os sacos de farinha e fartaram-se. Anos depois, ao nos encontrarmos no Gigetto, ela me confessou: “Das mais belas noites de minha vida. Que pão, que manteiga, que madrugada. Aquele foi um momento feliz”. A padaria Perez não existe mais em Araraquara.