'Vai que Cola', o filme, terá 7,8 mi de incentivo

, Luis Octavio Motta Veiga conversa hoje com Mario Sergio Conti no seu Diálogos, pela GloboNews, ao vivo. Ele se demitiu em outubro de 1990, denunciando as traficâncias de PC Farias no governo Collor. Às 23h.

O canal AMC finalmente desembarca aqui em 1.º de abril, por enquanto, só na Sky, com a estreia exclusiva do spin-off (série derivada) de Walking Dead. Os episódios serão transmitidos com 24 horas de atraso em relação à exibição nos Estados Unidos.

O Projeto Pipoca, obra da Globo, que leva cinema a áreas periféricas carentes, de graça, promove hoje uma sessão com telão na Subprefeitura de Itaquera, Zona Leste de São Paulo, com o último capítulo de Império.

Aliás, Aguinaldo Silva contou em seu site todos os detalhes da sequência em que José Alfredo (Alexandre Nero) atira em Maurílio (Carmo Dalla Vecchia) e José Pedro (Caio Blat) atira no pai.

Reservada ao último capítulo, a sequência de tiros em Império foi gravada na madrugada de ontem, num galpão do Rio. Segundo Aguinaldo, Othon Bastos continuou a chorar a morte de Maurílio mesmo após o fim da gravação, e foi muito aplaudido pela equipe.

Marcelo Tas chega ao GNT como novo âncora da versão masculina do Saia Justa, vaga que cabia justamente a Dan Stulbach, que o substituiu no CQC, da Band. O programa ganhará outro nome e exibição semanal, com Xico Sá e Léo Jaime.

Antonio Tabet, o Kibe Loko, surge hoje no intervalo da partida entre Cleveland Cavaliers e San Antonio Spurs, da NBA, pelo canal Space, entrevistando o brasileiro Tiago Splitter, um dos pivôs do San Antonio. A conversa vale como prévia do Show do Kibe, talk-show que estreia em 12 de abril no canal TBS, à 0 h.

Quem vê cara... Beatriz (Glória Pires) e Murilo (Bruno Gagliasso) não são flores que se cheirem em Babilônia, novela que estreia segunda, às 21h, na Globo. Aqui, a vilã encontra o cafetão para saber da vida de Evandro (Cássio Gabus Mendes), em quem ela dá o golpe do baú.