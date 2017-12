Vai na exposição do ‘Castelo Rá-Tim-Bum’? Mande sua foto para o ‘Estadão’

A série infantil ‘Castelo Rá-Tim-Bum’ volta a ser tema de exposição em São Paulo. Depois do sucesso no MIS em 2014, a mostra está no Memorial da América Latina, em parceria com a TV Cultura.

Compartilhe seu momento na exposição! É só baixar o aplicativo ‘Você no Estadão’ para participar da cobertura jornalística. Com ele, você envia vídeos e fotos. Sua colaboração pode ir parar nas páginas do jornal, no portal e nos aplicativos de notícias. O app está disponível para IOS e Android.

A nova exposição traz algumas diferenças da apresentação no MIS. No Memorial, há, por exemplo, novos espaços, como uma sala dedicada à personagem Penélope, outra sala interativa sobre as crianças do programa e um cenário especial sobre o Ratinho.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para evitar filas, a organização limitou a quantidade de ingressos disponibilizados por hora. Além de poderem ser comprados pela bilheteria no local, os tickets, vendidos a preços populares, podem ser obtidos também pela internet, através do site ratimbumocastelo.com.br, onde o visitante já poderá agendar o horário da sua visita. A exposição Rá-Tim-Bum, o Castelo estará aberta ao público de terça a sexta-feira das 9 às 20h. Aos sábados, domingos e feriados, o horário será de 9 às 22h.