'Vai curintia': 'CQC' leva 'louco' à final no Japão Com perspectivas de atrair cenas tão ou mais bizarras que aquelas enviadas ao Big Brother Brasil, o CQC propõe à nação corintiana, no programa de hoje, que publique um vídeo na internet encenando toda a loucura de que seria capaz pelo seu time. É o reality Um Louco no Japão. A melhor performance valerá viagem bancada pelo programa da Band para a final da Copa de Clubes, no Japão, em dezembro. Cada vídeo deve ter até 60 segundos e ser publicado no YouTube - o link tem de ser informado no momento da inscrição, que vale de hoje a 15 de outubro, pelo www.cqc.band.com.br. A eleição será sempre via voto popular. O finalista será conhecido no programa do dia 26 de novembro.