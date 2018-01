Vai ao ar no SBT último capítulo da novela <i>Cristal</i> Vai ao ar, nesta sexta-feira, às 20 horas, o último capítulo de Cristal, novela do SBT protagonizada por Bianca Castanho e Dado Dolabella. O folhetim, mais um produto da parceria SBT e da rede mexicana Televisa, estreou em junho sob a diretor-geral de Herval Rossano. No capítulo que vai ao ar nesta sexta, os amantes e vilões Marión (Marisol Ribeiro) e Gustavo (Alexandre Barillari) morrem, de mãos dadas - um dá um tiro no outro. A cena emocionou os atores que gravaram do início da noite de quinta até às 4 horas de sexta, segundo a assessoria de imprensa da emissora. Além do final trágico dos vilões, acontece o casamento de Cristina (Bianca Castanho) e João Pedro (Dado Dolabella). Na cena gravada na cidade cenográfica do SBT, na terça-feira, eles sobem ao altar sob a bênção do padre Ângelo (Victor Wagner), que também é pai da noiva. Após a cerimônia, Cristina finalmente perdoa Vitória (Bete Coelho) e a chama de mãe. No final do capítulo, todos os atores que participaram da novela aparecem em cena e aplaudem o trabalho.