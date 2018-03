Vaccines cancela turnê no exterior A banda norte-americana Vaccines anunciou ontem o cancelamento de sua agenda de shows pelos próximos dois meses. O motivo é uma cirurgia na garganta à qual será submetido o vocalista do grupo, Justin Young. Esta será a terceira operação do cantor neste ano. Segundo comunicado oficial no site da banda, eles voltarão à estrada em outubro. Foram cancelados shows nos Estados Unidos, Europa e Japão. O Vaccines havia sido anunciado em abril como atração do festival Planeta Terra este ano, mas cancelou sua vinda ao País dois meses depois, alegando que iria abrir a turnê britânica do grupo Artic Monkeys.