'Vá ao Teatro' tem ingressos a R$ 5 para 81 peças em SP

Começa nesta sexta-feira (22) a maratona cultural promovida pela campanha 'Vá ao Teatro', em São Paulo. São 81 peças, espetáculos circenses e números de stand-up comedy ao preço de R$ 5. Bilheterias espalhadas em vários locais da capital paulista vão vender vouchers, válidos até 19 de dezembro.

A promoção inclui peças bastante disputadas como "Simplesmente eu, Clarice Lispector", com Beth Goulart, "A Gaiola das Loucas" com Miguel Falabella e Diogo Vilela e "Os 39 Degraus", com Dan Stulbach e Danton Mello.

As produções reservam de 10% a 40% das salas para a campanha do governo de São Paulo, que paga às produções o valor da meia-entrada, de até R$ 30 com o objetivo de promover o teatro.

Vá ao Teatro - De 22 de novembro a 19 de dezembro. Bilheterias: Poupatempo da Luz - Praça Alfredo Issa, 57 (próximo à Estação Luz do Metrô), Poupatempo Santo Amaro - Rua Amador Bueno, 176 / 258 (próximo ao Largo Treze de Maio), Poupatempo Itaquera - Av. do Contorno, 60 (ao lado da Estação Corinthians-Itaquera do Metrô), Poupatempo São Bernardo - Rua Nicolau Filizola, 100 - Centro e uma bilheteria móvel que vai circular pela cidade. Mais informações no site http://www.vaaoteatro.org.br/.

Peças Participantes:

2º Mostra Brasileira de Stand-Up Comedy

A Aurora da Minha Vida

A Chapeuzinho Vermelho e o Lobo

A Chave Encantada

A Cidade e as Serras

A Comédia em Trânsito

A Fabulosa Redonda Flor

A Gaiola das Loucas

A Meia-Hora de Abelardo

A Princesa no Lago dos Cisnes

A Revolução dos Bichos

A Sogra que Pedi a Deus

A Vida é uma Comédia

Absurdas Bobagens

Acredite, um Espírito Baixou Em Mim

Amigos Ausentes

Aqui do Lado

As Encalhadas

As Filhas da Mãe

As Garotas do 111

As Mona Lisas

As Três Irmãs

Até que o casamento nos separe

Avenida Q

Branca de Neve e os Sete Anões

Cândida de Bernard Shaw

Carro de Paulista

Casal TPM

Ceci Beijou Peri, a ai José

Chapeuzinho Vermelho

Cinderela

Circo dos Sonhos

Com quem fica o coração

Comédia Ponto Com

Como Monitorar um Homem

Como Ser Uma pessoa Pior

De Artista e Louco Todo Mundo Tem um Pouco

De Papo Pra Lua

Diálogo do Pênis

Fanfarrões - A Peça

Festival de Peças de um Minuto

Filosofia na Alcova

Hipóteses para o amor verdadeiro

Homens de Papel

I Love Neide

INÊS - Gil Vicente por ele mesmo

Jeremias não quer mais sonhar

João e Maria

Justine

O Amante do Meu Marido

O Amor Venceu de Zibia Gasparetto

O Auto dos Palhaços Baixos

O Casamento da Dona Baratinha

O Clã das Divorciadas

O Colecionador de Crepúsculos

O Dia que eu Comi a Pombagira

O Estranho Familiar

O Falecido

O Filho da Mãe

O Gato de Botas

O Natal Mais Feliz da Minha Vida

O Silêncio dos Outros

Os 39 Degraus

Os Pássaros de Sadako

Os Penetras

Os Saltimbancos

Pinóquio

PLOC - A Borboleta mais linda que eu já vi

Renato sem Papas na Língua

Risoterapia

Roberto Zucco

Se Casamento Fosse Bom

Silêncio

Simplesmente Eu, Clarice Lispector

Stop, O Riso Pede Passagem

Trair e coçar é só começar

Tempo de Comédia

Toc Toc

TPM - Terapia para mulheres

Trem do Riso

Tropa de Elite do Humor

Um Rap para Teodora