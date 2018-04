USP abre cursos de curta duração O Departamento de Artes Plásticas da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP) abre inscrições para cursos de artes de curta duração para o primeiro semestre. Os cursos têm por objetivo tornar acessível parte do conhecimento que é oferecido exclusivamente aos alunos de graduação. Há 33 vagas disponíveis para a disciplina Desenho: Riscos de Percurso, que pretende estimular reflexões sobre o desenho em suas diversas constituições. As aulas ocorrem de 16 de março a 29 de junho, sempre às quartas-feiras, entre as 19 e 22 horas. A mensalidade é de R$ 230. Mais informações pelo tel. 3091-4430 e pelo site www.cap.eca.usp.br.