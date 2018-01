Usinas da trolagem

O anúncio da escolha surpreendente de Edinho Silva como titular da Secretaria de Comunicação Social, ou como apelidaram alguns, a dublê provisória de Ministério da Blindagem, chegou aqui quando lia um relato fascinante. No começo confinada ao website da Rádio Europa Livre, a reportagem teve farta distribuição na rede social pelo revelador testemunho de um ex-blogueiro russo, Marat Burkhard. Numa entrevista, ele relata seu trabalho na divisão do governo Putin conhecida pelo eufemismo Pesquisa de Internet.

Ignorado pelo público, o discreto edifício da Rua Savushkina, em São Petersburgo, abriga uma operação de 24 horas em dois turnos, destinada a inundar a rede social e os blogs com propaganda. As cortinas são mantidas fechadas e os funcionários não têm permissão para sair do prédio durante o turno. Há milhares de contas no Facebook, Twitter, LiveJournal e no VKontakte, o Facebook russo, abertas em nomes desses trolls, que ganham pelo menos US$ 700 por mês.

