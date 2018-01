US$ 30 milhões por tela de Bacon Uma tela de nu feminino feita por Francis Bacon em 1963 pode chegar a US$ 30 milhões em leilão marcado para fevereiro, em Londres. Retrato de Henriquetta Moraes mostra uma das modelos preferidas do artista e pertence a um colecionador de Nova York não identificado. O retrato, que nunca apareceu em uma venda pública, data do ano em que o pintor iniciou sua relação com George Dyer. "A falta de interesse erótico pessoal em mulheres nuas não fez com que essas pinturas não fossem tão apaixonadas quanto as que expõem o corpo masculino que tanto o obcecou", disse o crítico David Sylvester, que o entrevistou entre 60 e 70. / BLOOMBERG