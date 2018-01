Uruguai entra no Guinness ao assar 12 mil kg de carne bovina O Uruguai estabeleceu um recorde e entrou no Guinness, ao assar 12 mil quilos de carne bovina, em um evento para promover seu tradicional produto de exportação nos mercados internacionais. Com uma churrasqueira de 1,5 quilômetro, o país sul-americano tentou superar a marca anterior, que pertencia ao México desde 2006, quando eles assaram 8 mil quilos de carne em uma grelha de 1,29 quilômetro. As 1.250 pessoas encarregadas de cozinhar a carne e seus 20 mil assistentes gritaram de alegria quando o juiz do Guinness, Dany Girton, confirmou a conquista. "Estou muito orgulhoso de ser uruguaio, temos a carne mais rica e agora o maior churrasco do mundo", disse emocionado um dos cozinheiros voluntários, vestindo seu avental e gorro oficiais. "O maior churrasco do mundo" foi organizado pelo Instituto Nacional de Carnes (Inac), que regula o comércio do principal produto de exportação do país. "O Uruguai é muito pequeno, não é conhecido por outros eventos, então temos necessariamente de apelar para este tipo de coisas que servem para delimitar onde está o Uruguai e quais são suas virtudes e vendê-las para o mercado", disse o vice-presidente da Inac, Fernando Pérez Abella.