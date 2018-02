Urso polar Knut celebra seu primeiro aniversário Knut, o urso polar mais conhecido da Alemanha, comemorou seu primeiro aniversário nesta quarta-feira, dentro do Zoológico de Berlim, engolindo um bolo de peixe adornado com um pau de macarrão em formato de vela. O tratador de Knut, Thomas Doerflein, trouxe o bolo, carregado com peixes, frutas, vegetais, arroz e um fundo de alface. Assim que a guloseima foi colocada no chão da área dele, Knut saiu correndo de sua caverna para devorá-la. Depois de terminar com o bolo, começou a morder a "vela". Rejeitado por sua mãe, Tosca, antes de ser criado pelos tratadores do zoológico, Knut deixou de ser uma bola de pêlos de 800 gramas para transformar-se em um urso alto e esguio com mais de 100 quilos. "Estou aqui por causa do aniversário do Knut", afirmou Jasmin Sambrano, de Caracas, Venezuela, em meio a uma multidão de amantes dos animais que foi ao zoológico para a celebração da data. Depois de defensores dos direitos dos animais terem criticado a decisão do zoológico de criar Knut em contato próximo com os tratadores, os meios de comunicação e a opinião pública da Alemanha uniram-se em defesa do fotogênico ursinho. (Por Louis Charbonneau)