Urso e cia. enfrentam novo perigo Cannes estava começando e a DreamWorks usou o quadro do maior festival do mundo para promover a segunda animação da franquia Kung Fu Panda. Jennifer Yuh é a diretora e a estrela Angelina Jolie, que dubla a Tigresa, ficou em Cannes para acompanhar o marido Brad Pitt na montée des marches de A Árvore da Vida, de Terrence Malick, que ganhou a Palma de Ouro do júri presidido por Robert De Niro.