Urso é atropelado, atinge outro carro, e mata 2 canadenses

O corpo do urso atingiu a motorista, de 25 anos, e um homem, de 40 anos, que estava sentado no banco de trás, e foi jogado para fora do carro pela janela traseira. O urso também morreu.

O acidente ocorreu na noite de segunda-feira em uma área rural, cerca de 40 quilômetros ao norte da capital canadense, Ottawa.

"Isso não é muito comum, apesar de vivermos no campo. Muitos veados, mas colisões contra um urso e duas pessoas mortas? Isso é muito raro", disse o porta-voz da polícia local, Martin Fournel, à rede Canadian Broadcasting Corp.

Colisões entre veículos e animais são frequentes no Canadá, país que tem uma população saudável de animais selvagens de grande porte como alces e veados.

(Reportagem de David Ljunggren)