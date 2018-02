Universo gráfico é tema de obras

A artista plástica e arte-educadora Edith Derdyk participa hoje de um bate-papo com leitores no relançamento dos livros Formas de Pensar o Desenho e Linha de Costura. O primeiro é uma reflexão sobre a importância da vivência prática no entendimento do universo gráfico. Já na segunda obra, revista e ampliada, a autora compara as linhas utilizadas no desenho, na costura e na escrita. "Escrevo como costuro. Costurando, ligando, furando, recortando", diz. Além de livros teóricos, Edith também escreveu obras infantis como Estória Sem Fimmm. O encontro começa às 19h30 na Livraria da Vila (R. Fradique Coutinho, 915). Mais informações pelo tel. 3814-5811.