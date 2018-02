Universitários em mostra musical O festival de música universitária Fun Music prorrogou o prazo de inscrições até o dia 15. A quarta edição do evento passará por 12 cidades e contará com nove etapas classificatórias, duas semifinais e a final, fases que serão realizadas entre os meses de julho e dezembro deste ano. As inscrições e o upload das músicas a serem enviadas devem ser feitas pelo site oficial www.funmusic.com.br. Mais informações podem ser acessadas também no www.festivaluniversitario.com.br.