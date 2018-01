Universitária de Michigan é eleita Miss America 2008

A universitária Kirsten Haglund, de Michigan, foi eleita Miss America 2008 na noite de sábado, 26, em festa realizada no hotel e cassino Planet Hollywood, em Las Vegas. AP Com apenas 19 anos, Kirsten venceu 52 candidatas - uma para cada estado americano - num dos maiores e mais tradicionais concursos de beleza do mundo. Reuters Kirsten ganhou uma bolsa de estudos de US$ 50 mil e declarou que seu maior sonho é ser atriz da Broadway. Além da bolsa, a nova Miss America vai cruzar o país para promover a coroa. AP O concurso teve sua primeira edição em 1921 e, ao todo, 80 mulheres já foram eleita Miss America.