Universidade dos EUA cria curso sobre seres sobrenaturais Os mortos vivos também parecem estar na moda na academia. A Universidade de Baltimore abriu uma nova classe sobre os seres sobrenaturais. Arnold Blumberg, autor do livro "Zombiemania" sobre filmes de zumbis e curador do Museu de Entretenimiento Geppi, que é especializado em cultura pop norte-americana, será o professor do curso, informou o The Baltimore Sun.