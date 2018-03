Universidade alemã devolve fragmento do Parthenon à Grécia A Universidade de Heildeberg, na Alemanha, devolveu nesta segunda-feira à Grécia um fragmento do friso do Pathernon de Atenas, 130 anos depois de um viajante tê-lo levado à Alemanha como lembrança. O fragmento do friso de mármore do Pathernon, que tem oito centímetros de altura e 11 centímetros de comprimento foi recebido pelo ministro da Cultura grego, Giorgos Voulgarakis, em Heidelberg. Em janeiro, a Universidade de Heildeberg tinha chegado a um acordo com o governo grego para a devolução desse pedaço do friso do Pathernon, templo grego construído entre 447 e 432 antes de Cristo. Além disso, as autoridades da Grécia cobram há anos do Museu Britânico de Londres a devolução de outras partes do friso do templo. A administração do Museu Britânico de Londres disse uma vez que não devolveria os mármores, expostos na instituição desde 1816, porque acha que eles correm o risco de serem destruídos pela poluição de Atenas. Os diversos Governos gregos anunciaram várias vezes a construção de um novo museu que teria uma sala especial para guardar os frisos, mas não conseguiu iniciar a obra devido a diversas impedimentos administrativos.