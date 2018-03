Universal Orlando abre mundo de Harry Potter em junho

O Universal Orlando Resorts vai inaugurar no dia 18 de junho o Mundo Mágico de Harry Potter, uma área temática sobre o bruxinho criado pela autora J.K. Rowling, dentro de um de seus parques, o "Islands of Adventure", em Orlando (Flórida). Além de conferir os cenários da saga, quem visitar o local poderá viver situações baseadas nas aventuras de Harry, Hermione e Rony, como participar de um jogo de quadribol. Ou provar as iguarias que só existem na ficção, como a cerveja amanteigada ou o bolo de caldeirão.

Aos poucos, o Universal Resorts revela os segredos da nova atração, que levou dez anos para ficar pronta, desde a definição do projeto à construção. A entrada para o Mundo Mágico de Harry Potter acontece pela Vila de Hogsmead, nas proximidades da escola de magia. É lá que se encontram lojas, bares e restaurantes. E tudo funciona como na saga. Na loja de doces Honeydukes, o visitante poderá apreciar o bolo de caldeirão (cauldron cakes), sapos de chocolate (chocolate frogs), entre outras guloseimas. Poderá ainda almoçar no Three Broomsticks e comprar equipamentos de quadribol na loja Dervish and Banges.

Mais adiante, o visitante chega ao Castelo de Hogwarts. Lá poderá conhecer o escritório de Dumbledore, a sala de aula do curso de Defesa contra a Arte das Trevas e a sala da Grifinória. Os convidados passarão pelo hall principal e pelas escadarias do castelo e terão a chance de ver imagens de bruxos, incluindo aqueles quadros com fotos que se mexem, como nos filmes. Os convidados terão também a oportunidade de dar uma espiada no Chapéu Seletor.

E é no Castelo de Hogwarts que começa a Viagem Proibida ("Harry Potter and the Forbidden Journey"), a maior atração do parque. Um braço mecânico leva o visitante para uma viagem que passa por 12 cenas. O visitante encontrará Harry, Rony e Hermione, sobrevoará o castelo de Hogwarts, participará de uma partida de Quadribol, encontrará um Dementador e poderá explorar os locais favoritos dos estudantes de Hogwarts.

A atração combina ação em tempo real, avançada tecnologia robótica e inovação em cinema. Durante o trajeto, os convidados serão filmados e farão parte das cenas de ação. "É uma experiência única. É como se as pessoas estivessem imersas nas aventuras dos livros e do filme. Nos filmes a pessoa vê os cenários, nos livros imagina a história, mas aqui ela poderá experimentar as emoções dos personagens. É maravilhoso", diz o brasileiro Marcos Rosa, diretor de vendas da Universal para a América Latina.

Além da Viagem Proibida, destacam-se outras duas atrações: o Voo do Hipogrifo (Flight of the Hippogriff), que é um passeio por uma montanha-russa onde o visitante terá que conquistar o Hipogrifo (animal com corpo de cavalo e cabeça de águia), como fez Harry Potter no filme, para ganhar seu lugar no brinquedo. A outra é o Desafio do Dragão (Dragon Challenge), uma montanha-russa mais radical que representa o Torneio Tribruxo, para quem quer mais aventura e emoção.

Perguntado se os atores estarão na inauguração, o executivo disse que "por enquanto não tem nada confirmado". "É uma possibilidade, até a autora J.K.Rowling poderá estar lá, mas por enquanto não tem nada confirmado", disse Rosa.

Os ingressos para o Mundo Mágico de Harry Potter podem ser adquiridos no Brasil, pelo site www.universalorlando.com.br ou nas agências de viagens. A vantagem de comprar o ingresso por aqui é que ele é válido por 14 dias, enquanto na bilheteria a entrada vale para apenas dois dias. Além do Mundo Mágico de Harry Potter, o Universal Orlando Resorts oferece mais um parque, o Universal Studios, e três hotéis dentro de um complexo de entretenimento em Orlando.