Universal ensaia dublagem, mas tem medo de perder mais público O Universal Channel já anunciou que vai, sim, aderir à onda de dublagem que vem tomando conta da TV paga desde 2009, quando o setor passou a avançar a passos largos na expansão do número de assinantes. Mas ainda pisa em ovos para tanto. A ideia é oferecer as duas opções de áudio - legendagem e dublagem -, deixando o idioma à escolha do assinante. O problema é que nem sempre isso funciona e as falhas normalmente são justificadas pela operadora como um erro do canal, e vice-versa. Além disso, o diretor do Universal, Paulo Barata, acredita que a maioria do público, adepta à dublagem, não tem disposição nem hábito de testar os botões de seu controle remoto a fim de saber se lhe resta outra opção de áudio além daquela inicial. Prefere trocar de canal.