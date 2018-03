Universal Channel estréia a série "Psych" Para incrementar seu time de personagens únicos, o Universal Channel estréia nesta quarta-feira, às 23 horas, a série "Psych", que acompanha o trabalho de Shawn Spencer (James Roday), que desenvolveu uma grande habilidade de dedução ao ser treinado por seu pai, um policial. Com sua astúcia, Shawn ajudará a resolver crimes em Santa Barbara. O problema é que o emprego de consultor da polícia só chegou às suas mãos por meio de uma mentira. O departamento acredita que ele seja um vidente - como a personagem Allison Dubois de Patricia Arquette, em Medium, em cartaz no canal Sony. Mas ele não tem sonhos nem entra em contato com mortos nem com energias alheias. No entanto, para preservar seu emprego, Shawn faz as maiores palhaçadas para que acreditem que ele é realmente um vidente. A primeira temporada foi muito bem nos Estados Unidos. Está aí mais um personagem peculiar que, junto com "Monk" (Tony Shaloub) e "House" (Hugh Laurie) - dois dos grandes astros do Universal Channel -, provavelmente conquistará a simpatia do público. E esse é um trunfo do canal que, desde sua reformulação e mudança de nome (antes era USA) tem investido bastante em séries e conseguiu montar uma grade competitiva em relação a outros canais do gênero. Além de "Monk", "House" e "Psych", o Universal Channel exibe "Law&Order" e "Law & Order: Special Victims Unit", "The 4400", "Crossing Jordan" e algumas gerações de "Jornada nas Estrelas". Claro que ainda falta acertar a programação de seriados para que o canal chegue a lutar em pé de igualdade com seu maior concorrente, o Warner Channel, mas a seleção de atrações está no caminho certo e faz jus ao seu slogan nos Estados Unidos: ´Um canal onde os personagens são bem-vindos.´