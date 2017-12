Universal Channel afasta séries e exibe filmes O Universal Channel não quer perder a audiência do horário de suas séries mais famosas no fim de ano. House, Psych, The 4400, Crossing Jordan, Law&Order e Law&Order: Special Victims Unit saem do ar para dar espaço a uma maratona de 200 horas de filmes no canal, que exibirá Um Grande Garoto, Simplesmente Amor, Do Que as Mulheres Gostam, Identidade Bourne, A Gaiola das Loucas, Tudo para Ficar com Ele, entre outros. Os capítulos inéditos das séries do horário nobre do canal voltarão em janeiro. A maratona de filmes começará no dia 23 de dezembro, ao meio-dia, e terminará no dia 2 de janeiro, às 6h30.