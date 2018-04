Unidades do Sesc e a arte do verão A partir de sábado, dia 8, as 33 unidades do Estado de São Paulo iniciam o Sesc Verão 2011. A ideia é sensibilizar as pessoas para a importância da atividade esportiva como fonte de autoconhecimento, integração e desenvolvimento individual. O programa terá grandes instalações interativas e artísticas, debates, exposições, esquetes de teatro e dança.