UnG traz a São Paulo a exposição espanhola 'Alpha' A Universidade Guarulhos traz a São Paulo a exposição "Alpha", do espanhol Héctor Bermejo, que reúne 43 retratos feitos pelo artista. Parte do Circuito UnG Internacional, a mostra retrata uma experiência do fotógrafo com protagonistas escolhidos a dedo. Bermejo fez retratos de pessoas em seus quartos no momento em que despertavam do sono. A exposição é feita em parceria com a Embaixada da Espanha no Brasil, e faz parte das atividades de comemoração dos 40 anos da instituição paulista. As peças ficarão expostas até 31 de agosto.