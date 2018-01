Unesco inclui Hebron, cidade da Cisjordânia, na lista de Patrimônio Mundial

BERLIM — O comitê da Unesco para o Patrimônio da Humanidade inscreveu nesta sexta-feira, 7, em sua lista a área antiga da cidade de Hebron, na Cisjordânia ocupada, onde se encontra o Túmulo dos Patriarcas. Além disso, a área foi inscrita na relação de lugares em perigo.

A decisão foi adotada após um agitado debate na Cracóvia, cidade polaca onde o comitê realiza sua 40.ª reunião até o próximo dia 17.

Neste túmulo acredita-se que esteja enterrado Abraão, considerado o antecessor comum da religião judaica e do Islã, junto com sua esposa Sara. No mesmo lugar, segundo a tradição, estariam enterradas também outros casais bíblicos, como Rebeca e Isaac.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durante os tempos do rei Herodes foi construído um monumento quadrangular ao redor do túmulo e posteriormente os muçulmanos edificaram o que é conhecida como a mesquita de Ibrahim, o nome árabe para Abraão.