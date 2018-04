'Umponto', de Letícia Genesini, é lançado na Livraria da Vila

undefinedO ponto e suas inúmeras possibilidades literárias serve de inspiração para o primeiro livro de poesias ou 'prosas extremamente curtas', como prefere a autora, Letícia Genesini, uma jovem de 22 anos, estudante de letras da USP. Umponto (7Letras) será lançado nesta terça, 22, na Livraria da Vila.

Umponto é uma coletânea de caráter minimalista no qual pontos-poemas exploram as possibilidades e impossibilidades dessa figura geométrica, de onde surge qualquer pensamento, desenho, forma ou linha de raciocínio. Com apresentação da escritora Noemi Jaffe, os temas se movimentam na dualidade existente entre o amor e o ódio, sentimentos que, por vezes, se complementam como se fossem um só. A narrativa oscilante trata de emoções incontidas de maneira irônica e "almeja pela linguagem perfeita, dona de si, completa",diz.

Confira um dos poemas:

Estética

A tua vida e/ A minha/ Cabem num ponto

Uma bola gorda e redonda/ Tão estática e perfeita/ Que chega a ser indecente

É tão irritante/ Este antro estéril, meu caro/ Que teremos de expandir

Um Ponto - Lançamento das 18h30 às 21h30, na Livraria da Vila - Rua Fradique Coutinho, 915, tel: 3814-5811