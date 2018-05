Ummagumma Pink Floyd Cover grava DVD em BH

Há nove anos, Bruno faz parte da banda Ummagumma Pink Floyd Cover, com outros dez músicos, incluindo a irmã Isabela. A banda leva o nome do disco Ummagumma, de 1969, considerado por Bruno um dos mais experimentais do Pink Floyd. Mas o show não se restringe às músicas deste disco e conta ainda com cenários e figurinos próximos aos dos show do Pink, incluindo aquele telão.

"A gente só não é famoso", diz, por telefone, de sua casa em Três Pontas, em Minas. "Mas a gente trabalha com muito equipamento. É um trabalho bem sério. A gente tenta ser o mais fiel possível. Temos dez músicos para conseguir reproduzir o maior número de arranjos possíveis", explica. O show será gravado e sairá em DVD.

Bruno também toca clássicos do rock com outra galera há 14 anos. Foi num desses shows-ensaios, numa fazenda em Três Pontas, que rolou o encontro com o Bituca, que havia conhecido primeiro Felipe Duarte, também integrante da banda e que participa também do coro dos shows de Milton. "Quando eu o vi, não acreditei. Mas continuei tocando. Pensei: não vamos amarelar", lembra ele, que naquela noite estava na bateria. "Mas quando ele foi ver o show do Ummagumma, a primeira vez, a galera apavorou", diverte-se.

Bruno está feliz com a parada cover. Anda pensando sim em compor, mas sem qualquer pressão. "Eu sempre fiz esquema cover. Eu não quero forçar barra. Se for para gravar, quero ter certeza que vai valer a pena. Mas venho pensando sim, mas não em forçar." E outros shows estão rolando. Dias 15 e 16, de acordo com o site da banda (http://www.ummagumma.com.br), vão rolar shows no Rio de Janeiro no Friday Mix (Barra da Tijuca) e Rio Rock & Blues Club (Lapa), respectivamente.