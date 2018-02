Uma Wanderléa além do previsível

O roteiro é o mesmo do DVD com os mesmos arranjos de Lalo Califórnia, marido e produtor musical da cantora, a cenografia de Yasmim Flores (filha do casal) e tudo. Wanderléa está bem à vontade com um repertório que inclui bloco de choros (que remetem a seus trabalhos com o Regional do Canhoto), samba, baladas pop, standard americano (My Funny Valentine), para lembrar seus tempos de crooner, Chico Buarque, Melodia, Gismonti, Jackson do Pandeiro, Johnny Alf, um dueto com Arnaldo Antunes em Se Tudo Pode Acontecer e até um hit da jovem guarda (Imenso Amor) com citação de um clássico do Led Zeppelin (Kashmir).

"Peguei tópicos de tudo que fiz na carreira. Poderia ter ficado um saco de gatos, mas não ficou. Há muito tempo que não tinha a oportunidade de fazer um disco com uma sonoridade em que eu me reconhecesse", diz a cantora. Além de esbanjar admirável vitalidade aos 64 anos, ela explora diversos timbres, ritmos e regiões vocais, obtendo unidade dentro da diversidade, com interpretações que podem surpreender a quem só leva em conta seu passado no iê-iê-iê.

"Tudo o que a gente fez foi bacana, marcou época, mas a gente tem de manter a chama acesa, diferenciar", diz. Agora sem compromisso com gravadoras nem a interferência de produtores e técnicos que a frustraram tantas vezes, ela pode, enfim, se expandir. A felicidade por essa realização transparece no resultado.