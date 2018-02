Uma tranquila viagem à velha encruzilhada Se retornar às raízes com a escolha de um repertório seguro soa um tanto óbvio aos 65, ao menos garante a Clapton um frescor criativo que ele sabe dar a sua carreira desde From the Cradle, de 1994. Em seu novo disco, Clapton, o guitarrista faz um tour por ritmos americanos como o second line, o rhythm and blues e o texas shuffle, relendo clássicos como Rolling and Tumbling, Rocking Chair e Autumn Leaves. A banda que acompanha Clapton é, como sempre, impecável. Mas o que interessa é que a guitarra está viva: responde aos lamentos de Clapton com agilidade, vai aos registros mais altos com confiança e, mesmo que os dedos do mestre não o acompanhem como antes, extravasa o blues com sinceridade.