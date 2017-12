Uma Thurman apresenta show em homenagem ao Nobel da Paz

Os atores americanos Uma Thurman e Tommy Lee Jones apresentarão o show em homenagem aos vencedores do prêmio Nobel da Paz 2007, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore e o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) da ONU, informou nesta quinta-feira, 15, a organização. O show será realizado em 11 de dezembro, um dia depois da entrega do prêmio, em Oslo. A escolha de Tommy Lee Jones, anunciada em outubro, responde a um desejo pessoal de Al Gore, já que os dois compartilharam um quarto em seus tempos de universitários em Harvard. Uma Thurman está comprometida com várias causas políticas e sociais, além de ser membro da direção da ONG Room to Grow, que apóia famílias pobres. O diretor do Instituto Nobel de Oslo, Geir Lundestad, destacou nesta quinta-feira, 15, o "estilo irônico" da atriz, que daria "substância" ao show, além de contribuir para estender "a mensagem global de paz". O show do ano passado foi apresentado pelas atrizes Sharon Stone e Anjelica Huston. Gore e o IPCC, presidido pelo indiano Rajendra Pachauri, foram premiados com o Nobel da Paz em 12 de outubro por "construir e divulgar um maior conhecimento sobre a mudança climática causada pelo homem e por fixar a base das medidas que são necessárias para resistir a essa mudança".