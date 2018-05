Uma reverência à criação de Haydn

O barão Gottfried van Swieten (1733-1803), bibliotecário, censor oficial do Império Austro-Húngaro e entusiasta do oratório à inglesa - Mozart arranjou para ele a versão em alemão do Messias - fez a adaptação.

Isso dá a medida do significado do concerto de quinta na Sala São Paulo, em que o maestro Claus Peter Flor comandou a Osesp, coro e solistas em A Criação. Apesar de motivado por Haendel a aventurar-se no gênero, Haydn foge da monumentalidade tipicamente haendeliana adotando uma perspectiva pastoral que conquistou a Europa. E o entronizou, em definitivo, como o maior compositor vivo de seu tempo.

Haydn confessou: "Investi tempo nele porque quero que dure". Ou seja, como anota Marc Vignal, autor de estudo sobre o compositor (Fayard, 1988), essa é "a primeira obra da história da música escrita com o pensamento voltado para a posteridade". Tanto que a partitura foi publicada em 1800 em alemão e inglês - fato inédito até então.

Em 1h40 e três partes, Haydn reconta a criação do mundo: primeiro, os elementos; os animais e o homem; e o paraíso terrestre. Mantém o clima edênico de fruição permanente de um estado de graça. Os três solistas personificam os anjos Gabriel (soprano), Uriel (tenor) e Rafael (baixo); na terceira parte, Adão (baixo) e Eva (soprano) cantam as delícias do Paraíso.

Como no Requiem de Verdi da semana passada, o tenor voltou a ser o ponto fraco. Existe a atenuante de o brasileiro André Vidal ter sido escalado de última hora para substituir o inglês James Gilchrist. Mas a pequena projeção de sua voz, um vibrato estilisticamente deslocado nesse repertório e um timbre opaco contrastaram com a excelência da soprano Lisa Milne e do baixo-barítono Dominik Wörner. Milne, dona de voz poderosa e timbre brilhante, alcançou performances sublimes. Wörner revelou-se o parceiro ideal: emissão potente, timbre aveludado e perfeita integração no fraseado.

Três elogios específicos: 1) ao maestro Claus Peter Flor, que soube adequar estilisticamente a sonoridade da orquestra, além de comandar com firmeza todo o conjunto de cantores e instrumentistas; 2) ao Coral da Osesp, irretocável, em outro belo trabalho de preparação de Naomi Munakata; e 3) o trabalho impecável da Osesp.