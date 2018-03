Uma redescoberta acessível do Brasil

Ao todo, serão cerca de cem volumes - o Brasil contribui com seis, elaborados por 28 historiadores e estudiosos, que se situam entre os maiores especialistas do País nos temas tratados. A coleção brasileira estará completa até o primeiro trimestre de 2013. "É a oportunidade que nós, historiadores brasileiros, há muito queríamos ter, isto é, profissionais de história escrevendo para o grande público, em escala nacional", diz José Murilo de Carvalho, coordenador do segundo volume (A Construção Nacional: 1830-1889). Os outros coordenadores são Alberto da Costa e Silva (Volume 1 - Crise Colonial e Independência: 1808-1830), já nas livrarias; Lilia Moritz Schwarcz (Volume 3 - A Abertura: 1889-1930), Angela de Castro Gomes (Volume 4 - Olhando para Dentro: 1930-1964), Daniel Aarão Reis (Volume 5 - A Busca da Democracia: 1964-2000) e Boris Kossoy (Volume 6 - A História do Brasil Através da Fotografia). A direção geral é de Lilia Schwarcz, que qualifica o grupo com o qual trabalhou de "verdadeiramente impressionante" (leia entrevista abaixo).

Sem abrir mão de rigor historiográfico básico, o trabalho, a julgar pelo primeiro volume, expressa genuíno esforço na produção de textos que possam ser lidos por quem não é iniciado no tema. E não é apenas uma história que emerge desse trabalho, mas várias: embora enquadrados num modelo temático, os pesquisadores envolvidos puderam expressar claramente suas afinidades pessoais com o objeto, e isso torna cada narrativa única, embora vinculada a uma estrutura tópica que se repete em todo o trabalho - os capítulos são sempre População e Sociedade, A Vida Política, O Brasil no Mundo, O Processo Econômico e Cultura.

Alguns exemplos são eloquentes. Rubens Ricupero, um entusiasmado estudioso da independência diplomática brasileira, reserva atenção especial a José Bonifácio, que ele identifica como patriarca dessa forma de relacionamento do País com o mundo. Lilia Schwarcz, por sua vez, faz um capítulo sobre cultura naturalmente impregnado do clima de seu livro A Longa Viagem da Biblioteca dos Reis (Companhia das Letras, 2002), no qual mostra, por meio da vinda da biblioteca de d. João VI para o Rio, as vicissitudes do transplante da sede da Coroa portuguesa, em 1808. Alberto da Costa e Silva, africanista e membro da Academia Brasileira de Letras, enfatiza, ao falar da sociedade, seus notórios conhecimentos sobre a origem dos negros escravizados no Brasil. Ele lembra, não sem uma nota de ironia, que foram os negros e índios que ensinaram aos brancos europeus o hábito do banho diário, em meio ao ambiente fétido das principais cidades da colônia. É, aliás, o capítulo de leitura mais agradável da edição, malgrado seu pesadíssimo tema.

Em todos os casos, há uma notável preocupação em demonstrar que a historiografia consolidada sobre o processo de independência do Brasil tem problemas diversos - e mesmo obras de vocação "popular" deveriam se ocupar em discuti-los.

Ricupero, por exemplo, mostra que a abertura dos portos, em 1808, ao contrário do que se deduz habitualmente, não foi ditada pelos ingleses - que chegaram inclusive a reclamar da falta de privilégios. O ex-embaixador, ademais, nega que a subserviência dos senhores do Brasil recém-independente aos interesses ingleses fosse inevitável, como em geral se imagina, já que a Inglaterra era a potência hegemônica de então. Para Ricupero, a opção contrária era perfeitamente possível, uma vez que as imposições de Londres só se justificariam "se o Brasil continuasse a ser, como Portugal, um virtual protetorado da Inglaterra", o que já não era mais verdade. "A antiga colônia, ora independente, deixava de ser um apêndice do sistema europeu e passava a inserir-se no sistema internacional das Américas".

O cientista político Jorge Caldeira, por seu turno, introduz uma ideia nova no debate historiográfico ao defender que a economia do Brasil colonial não era "voltada para o exterior e simples fornecedora do comércio internacional", como escreveu Caio Prado Júnior em Formação do Brasil Contemporâneo (1942). Embora a maior parte das exportações das colônias de Portugal fosse proveniente do Brasil e o País consumisse o grosso dos produtos exportados por Portugal às colônias, o fato, diz Caldeira, é que a maior fatia da produção brasileira era consumida dentro do próprio Brasil - apenas 15% eram destinados à exportação. O mercado interno, que Caio Prado qualificou de "elemento subsidiário de expressão mínima e desprezível", é descrito por Caldeira como "amplo".

Já no capítulo sobre a vida política, a historiadora Lúcia Bastos Pereira Neves mostra que não se pode comprar pelo valor de face a descrição consagrada das alas políticas que disputavam poder em meio ao processo de independência. Assim, os "democratas" não eram propriamente partidários da ideia de participação política generalizada. Eles eram, na verdade, opositores da centralização do poder nas mãos de d. Pedro I, e sua preocupação era defender suas "pequenas pátrias", isto é, os interesses locais das diversas províncias, às quais deviam lealdade. Lúcia mostra ainda que a sensação cristalizada de que a independência do Brasil se deu sem derramamento de sangue não tem respaldo na realidade - houve guerra civil e resistência de várias províncias fiéis a Portugal. Ela também enfatiza a força da imprensa no debate político, já que os jornais viveram um período de liberdade peculiar. Como expressa o Nova Luz Brasileira, selecionado por Lúcia, a incipiente opinião pública é temida: "Desgraçado daquele que lhe faz oposição".

Desse modo, tomando-se por base o primeiro volume, a narrativa que a coleção pretende fixar busca superar a leitura linear da história, mostrando os solavancos e as contradições de um país em cujas cidades havia relativamente mais luxo do que nas equivalentes europeias, segundo o relato de um viajante citado por Lilia Schwarcz, e que ao mesmo tempo convivia dia e noite com mosquitos, fezes e escravos.