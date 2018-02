Convencer-se de ser difícil contra-arrestar a onda maligna que assola a civilização é omitir-se de fazer sua parte. Na prática, isso resulta em você permitir que a onda maligna avance. O pecado de omissão não é menor do que o da comissão, pois, enquanto uma só pessoa provoca o mal intencionalmente, inúmeras outras são coadjuvantes e se omitem, enquanto ocultamente nas suas intimidades celebram por isso não acontecer a elas. Assim como um dia, inevitável, você experimentará a dor de testemunhar a omissão de ajuda quando você a precisar, e se lembrará de ter feito o mesmo no passado, também verá a mão amorosa se estender na sua direção se você plantar essa semente e, em vez de omitir-se, fazer sua parte em nome da evolução. Uma questão de equilíbrio.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Rejeitar as inovações

é também rejeitar a divina criatividade que poderia colocar tudo numa trilha até agora desconhecida e, por isso talvez temida, mas que também promoveria facilidades inimagináveis.

TOURO 21-4 a 20-5

Milagres acontecem, são raros, mas talvez isso seja apenas uma ilusão provocada pela teimosia de achar que as coisas devam seguir sempre uma linha lógica de mani-festação. A Vida sempre será maior do que nossa imaginação.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Deixe que tudo se descontrole, prove através dessa ousada atitude que você confia em seu taco e que, no fim, o destino falará mais alto do que as adversidades que se colocaram em movimento. Confie em seu taco.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Quando algo dá errado, normal seria iniciar o raciocínio da vítima, culpando pessoas e circunstâncias por isso. Quem for sábio passará rapidamente por esse estágio

e avançará novamente até realizar suas pretensões.

LEÃO 22-7 a 22-8

Tome a iniciativa e siga em frente, porque as coisas nunca mais voltarão a ser como antes. Essa história de que todo passado deva ser melhor está mal contada e na atualidade provoca muito problema. É melhor seguir em frente.

VIRGEM 23-8 a 22-9

O dia em que você sentir simultaneamente o mesmo que as pessoas próximas, então poderá dizer que ama de verdade. O ato de compaixão é esse, sentir junto, unificar seu coração com o das pessoas próximas.

LIBRA 23-9 a 22-10

A leveza e bom humor serão essenciais hoje, principalmente se houver conversas que descambem para a discórdia. Sua será a responsabilidade de dispersar esses humores estranhos e pesados com sua leveza.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Se você quisesse livrar-se dessas pessoas que causaram ofensa e penúria, certamente você as perdoaria e passaria a tratá-las com divina indiferença. Tratá-las com raiva só reforça os laços de união com elas.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

É nos momentos em que tudo parece fugir do controle que você ganha a oportunidade de agir criativamente. É que se tudo estivesse dentro da normalidade não seria propício mudar nada. O caos estimula a criatividade.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

As circunstâncias adversas são oportunas, porque aceleram o processo de transformação. Por isso, considere que as adversidades sejam verdadeiras bênçãos, provedoras da oportunidade de você dar a virada pretendida.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Ser livre não é necessariamente você fazer o que lhe dê na telha a qualquer momento. Ser livre responde à essência da ética, que é o equilíbrio entre o dar e o receber. Tenha isso em mente e sempre será livre.

PEIXES 20-2 a 20-3

Os apertos são necessários, porque de outro modo a alma se entregaria à lassidão e não se esforçaria para garantir a realização dos ideais que, de tão avançados que são, não poderiam acontecer automaticamente.