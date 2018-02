Uma quase figuração na obra de Claudio Cretti

O artista assume que trabalha na linha da tradição da arte brasileira ao ser contemporâneo mas carregar consigo algo do construtivismo. "Já dizer "clássico" acho uma palavra muito forte", completa. O desenho e a escultura em sua produção, assim, abrem, "intercambiados", a janela natural da "possibilidade de o plano ir para o espaço", ser "volumétrico", e de as peças escultóricas se transformarem em "grafismos" na sala da galeria.

Esse diálogo é recorrente na obra de Claudio Cretti e, como ele assegura, o desenho é o porto seguro de suas operações. Há, nesse sentido, um caráter de processo também natural na produção do artista - as obras de sua mostra foram realizadas em 2011, mas são frutos de uma pesquisa que vem sendo desenvolvida nos últimos três anos. As peças - desenhos e esculturas - ainda promovem uma conversa entre o preto e o branco como também estabelecem jogo de escalas.

Mistura. Há uma limpeza formal nas três peças escultóricas da mostra Coisa Livre de Coisa, mas, ao mesmo tempo, uma mescla curiosa de materiais. Uma delas é feita de mármore com encaixe de aço inoxidável; a outra, de granito com borracha; e uma terceira, de granito e aço inoxidável. "São trabalhos que afirmam a escultura como um ato, uma construção. Depois de trabalhadas, peças de granito preto e branco chegam à forma de cilindros, que começam a ser tratados como unidades articuláveis pelo artista", escreve Fernanda Lopes em texto para a mostra. "Elas são como corpos independentes, seres que se espalham horizontal e verticalmente. Algo que ainda não sabemos o nome, mas que a presença já se fez", continua a crítica. Já os desenhos, mesmo abstratos, se tornam espécie de "paisagem" - urbana -, algo também curioso. A mostra se completa com as Bombinhas, série nova criada sobre papel pergaminho com óleo e pó de grafite. Pequenas, remetem a um "lugar mais íntimo", diz o artista.

CLAUDIO CRETTI

Galeria Marilia Razuk. R. Jerônimo da Veiga, 131, tel. 3079-0853. 10h30/19 h (sáb., 11 h/15 h; fecha dom.). Grátis. Até 6/8.