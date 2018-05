Uma poética sutil, mas contundente

Os trabalhos de Luis González Palma trazem essa marca. A da descoberta, do conhecimento e da memória. Lembranças que não podem nem devem ser esquecidas. É por meio das imagens que González Palma se questiona sobre seu estar no mundo.

Ele se define como um romântico pós-moderno. Quer o belo, a sutileza do olhar melancólico, nostálgico. Uma busca romântica mais próxima do fim do século 19 do que do 21. Talvez por isso, a simplicidade de suas imagens (e a complexidade de suas séries e ensaios) nos emocionem. Uma poética sutil, mas nem por isso menos contundente. Olhos que nos convidam a ver.