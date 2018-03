Uma parceria que promete não ter fim A parceria entre dramaturgo e diretor não se esgota em Crônica da Casa Assassinada. Para maio de 2012, Gabriel Villela já encomendou a Dib Carneiro Neto uma adaptação de Macbeth. "Não deve haver muitas modificações no texto. Devo partir da tradução do Manuel Bandeira e condensar um pouco", comenta o autor. Para a montagem, a intenção do encenador é criar um espetáculo só com homens. "Já fiz muitas peças só com elenco feminino. Agora, me deu uma vontade de fazer algo só com homens", diz Villela. "Até para seguir por um caminho arqueológico, nos moldes do teatro elisabetano."