Uma palma de sonho para ''Joe'' Apichatpong Para o Cahiers du Cinéma, a vitória de Tio Boonmee, Que Pode Recordar Suas Vidas Passadas em Cannes, em maio, representou uma Palma de Ouro de sonho. O novo longa do tailandês Apichatpong Weerasethakul já chegou cult à Mostra. Foi dos primeiros filmes a terem seus ingressos esgotados. No Festival do Rio foi a mesma coisa.