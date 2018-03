Uma obra sensorial

A exposição Olafur Eliasson - Seu Corpo da Obra é uma oportunidade de ver e experimentar, de forma abrangente, tanto trabalhos mais antigos e famosos do artista - como Waterfall (cachoeira), a instalação Take Your Time, feita com espelho - como obras recentes, deste ano. No Sesc Pompeia, por exemplo, Seu Caminho Sentido é um espaço de fumaça para o visitante andar em direção à luz, um labirinto de cores e sensações numa espécie de névoa. Na Pinacoteca, Seu Planeta Compartilhado é um impressionante caleidoscópio instalado no belvedere do museu. A exposição, com curadoria de Jochen Volz, ainda apresenta a obra inédita que Olafur criou com o cineasta brasileiro Karim Aïnouz, Sua Fogueira Cósmica, no Sesc Belenzinho.

O Videobrasil, voltado este ano não apenas na videoarte mas na produção artística contemporânea em geral, ganhou a escala de uma Bienal. Além da mostra individual de Olafur Eliasson, o festival, com curadoria-geral de Solange Farkas, apresentará, no Sesc Belenzinho, a exposição Panoramas do Sul, com quatro núcleos. Obras de artistas nacionais inscritos se misturam a de criadores latino-americanos, do Leste Europeu, Oriente Médio, Ásia e Oceania. / CAMILA MOLINA

OLAFUR ELIASSON

Quando: De 30/9 a janeiro. Onde: Sesc Belenzinho, Sesc Pompeia e Pinacoteca. Quanto: Grátis (nas unidades do Sesc) e R$ 6 (Pinacoteca)