Uma obra intelectual e popular

Não é demagogia, não. Não é querer enquadrar Pirandello num conceito da moda, por equivoco ou calculo. Estamos quase incorrendo numa duvida que poderia pertencer ao anedotario pirandelliano: gostaremos de um autor porque responde aos nossos anseios e o deformamos segundo a nossa verdade ou o autor, quando possui de fato grande riqueza, tem o poder de revelar-se em multiplas faces? A resposta a essa pergunta, eivada de inutilidade, não se modificaria, de qualquer forma. Pirandello, o complexo e cerebral dramaturgo siciliano, filia-se á decantada corrente do teatro popular. Ou, para sermos mais precisos e não admitirmos o erro de falsa generalização: ele é também um autor popular.

Quando a "filosofia" de Pirandello foi digerida deixou de chocar o publico e se definiu quase como um facil lugar-comum, suas peças não fugiram dos cartazes nem se empoeiram nas estantes, para delicia dos dissecadores. (...)

E" certo que, na obra pirandelliana, observa-se uma gradação dos motivos cerebrais e populares; alguns textos mostraram-se mais representativos do emaranhado intelectual em que se lançou, enquanto outros estão mais presos á chamada realidade objetiva. Seis personagens á procura de um autor e Henrique IV, entre tantas outras peças, seriam exemplos do delirio pirandelliano do raciocinio e da abstração. A talha quebrada (La giara) e O homem, a besta e a virtude (L"uomo, la bestia e la virtù) distinguem-se, ao lado de outros textos, pelo apego instintivo á terra e ao concreto.

Sabe-se, porém, como essas supostas antinomias são enganosas, e escondem apenas a incapacidade critica de vislumbrar a sintese pirandelliana, feita de contraditorios elementos. A sintese confere á sua dramaturgia a importante dimensão que a faz uma das mais expressivas do nosso seculo. (...)