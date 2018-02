Uma nova casa para o rap

Antes disso, trabalhou por cinco anos com o produtor Rick Bonadio na Arsenal Music. O encontro com Edi Rock foi decisivo, tanto para o álbum do MC, o primeiro a sair, quanto para o surgimento do selo, cuja proposta é trabalhar a música negra brasileira tendo o rap como estandarte.

Além de Edi Rock e Ice Blue, o cast atual inclui o grupo DBS, os rappers Helião (RZO), Dom Pixote e Túlio Dek, além da cantora Flora Matos - os dois últimos, com CDs já saindo do forno. O de Ice Blue, a quatro mãos com Helião, chega no começo de 2013. Rappin Hood, Thaíde e Dexter já estão em tratativas, além de um conhecido nome da velha guarda do R'n'B americano. Em tempo: em bom "fazendês", baguá é o boi mais arisco do pasto, o indomável./ C.E.O.