Uma noite para não esquecer

Havia gente pelo ladrão para ver Eu Receberia as Piores Notícias de Seus Lindos Lábios, de Beto Brant e Renato Ciasca, terça à noite, no Cine Odeon. Foi a estreia mundial do filme, e na vitrine da Première Brasil. Camila Pitanga, a musa do filme, estava esplendorosa - ao vivo e, depois, na tela. O filme baseia-se no romance de Marçal Aquino. Trata, basicamente, de um trio de personagens. Um triângulo amoroso. Camila, o corpo desejável (e o temperamento instável). Gustavo Machado, o fotógrafo que por ela se apaixona, o olho. E Zécarlos Machado, o pastor com quem Camila vive, a palavra.

O próprio catálogo do Festival do Rio e a assessoria que divulga o filme tentam nos fazer ver Eu Receberia... desta maneira. Mas o triângulo é um tanto capenga. Por melhor ator que seja Zécarlos Machado, o pastor não é mais importante, no andamento do relato e nos desdobramentos da trama, do que o personagem do jornalista interpretado por Gero Camilo. E a paisagem é essencial. O filme tem as cenas nas metrópoles do Sudeste, mas se passa predominantemente no Pará. A terra vermelha, os conflitos de terra, os pistoleiros de aluguel, Eu Receberia... fecha um ciclo que remete ao primeiro longa que Beto fez sozinho, Os Matadores. A fronteira é outra, mas a violência, a interna e a externa, talvez seja a mesma.

Eu Receberia... é mais ambicioso, e até sofisticado, do que Os Matadores, mas de alguma forma pode-se continuar preferindo o filme antigo. Camila, sua personagem chama-se Lavínia, é uma caída que o pastor Zécarlos Machado resgata, para que o outro Machado, o Gustavo, fotógrafo, possua em cenas de alta voltagem erótica. Possua? Não é bem o caso. Lavínia transita entre os dois. A história de sedução e sexo vira estopim para que exploda o rastilho social.

No palco do cine Odeon Petrobrás, Beto Brant, apresentando sua equipe, pediu ao índio - autêntico - que integra seu elenco que fizesse uma saudação. Ele fez o elogio da união como bandeira da luta pela sustentabilidade da região. E Beto disse que, justamente naquela manhã, seu ator havia recebido o certificado de posse das terras. O Odeon veio abaixo. Foi nesse clima de 'brasilidade' que o filme começou. Uma história de amor e desejo. De violência. Há muito o que elogiar em Eu Receberia... O filme é bom, mas grande? O partido estético é ousado. A narrativa evolui por saltos, ou blocos, meio em transe. Muitos vazios têm de ser preenchidos pelo espectador e isso faz parte, integra uma opção estética.

Existem também as citações, que se pretendem estandartes do experimentalismo e até de uma vanguarda, por que não? Essa pretensão incomoda menos do que em O Amor Segundo Schianberg, talvez porque o elenco seja melhor, ou mais sólido. Mas algo continua incomodando e é o que vai fazer a diferença. Pode-se gostar de Eu Receberia... - e a torrente de aplausos, no final, é prova de que o público, não o espectador comum, mas o espectador de festival, os amigos dos integrantes da equipe, os tietes, etc., gostaram do que viram. Ótimo. O problema é a inevitável comparação.

Não na Première Brasil, mas no Panorama do Cinema Mundial, que o festival também abriga. Pois existem outros filmes - L'Apollonide - Os Amores da Casa de Tolerância, de Bertrand Bonello; A Pele Que Habito, de Pedro Almodóvar; e o próprio A Dangerous Therapy, de David Cronenberg, o melhor de todos -, que dialogam entre si e tratam, de forma mais intensa e visceral, de temas ligados a vida e morte, a sexo e desejo, a arte e real, que também estão no filme de Brant e Ciasca. Diante deles, de alguma forma, Eu Receberia parece posado. Uma coisa é certa - o júri dificilmente conseguirá ignorar o longa, que ainda vai enfrentar concorrentes de peso nessa reta final da Première, incluindo Sudoeste, de Eduardo Nunes, visto em Gramado - fora de concurso, para poder concorrer aqui.

Toda essa discussão estética é necessária, e fundamental. Mas o RioMarket foi cenário, na terça, de um encontro que colocou na mesma mesa José Padilha, da Zazen, Marisa Leão, da Morena Filmes, e Paulo Morelli, da O2, entre outros produtores (e diretores) de peso. O lançamento da distribuidora Nossa, em regime de associação - o nome não nega -, visa a resolver o nó górdio que ainda entrava o desenvolvimento do cinema brasileiro.