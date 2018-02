Uma noite em 67 é tema de debate

Hoje, às 10h30, a Faculdade Santa Marcelina recebe debate relativo à Semana de Música da FASM. O tema da discussão será o documentário Uma Noite em 67, de Renato Terra e Ricardo Calil, que relata os acontecimentos da histórica noite da decisão do 3.º Festival de Música Popular Brasileira da TV Record. O debate contará com a presença do músico Magro Waghabi, do conjunto MPB-4, da jornalista Mônica Soutelo, da estudante Alessa Camarinha e terá mediação do professor Sergio Molina. A entrada é franca e o evento ocorrerá no Teatro Laura Abraão, na Faculdade Santa Marcelina, Rua Dr. Emilio Ribas, 89, Perdizes, telefone 3824-5800.