Uma noite de graça e saias-justas

Se o "Oscar brasileiro" não teve surpresas, não faltaram gafes, ou, no mínimo, momentos de desconforto. Talvez o pior tenha sido quando Norma Bengell tenha sido esquecida no palco em sua cadeira de rodas depois de ser homenageada. Bruno Mazzeo tentou disfarçar: "Norma, você ainda está aí?!". Ela então foi retirada, sob mais aplausos dos cerca de 1.200 convidados presentes.

Quem assistiu pelo Canal Brasil talvez não tenha se dado conta, mas Alinne Moraes, chamada a anunciar os melhores ator e atriz coadjuvantes, teve de engolir, como parte da vinheta, a imagem de Luana Piovani, que é a ex do seu atual namorado, o empresário mineiro Felipe Simão. Foi discreta e elegante e fingiu que não viu.

Assim como Bruno Mazzeo, que não teceu comentários sobre ter perdido na categoria roteiro original, por Muita Calma Nessa Hora. Espirituosos e com reflexos rápidos, ele e Fabíula Nascimento, aliás, tiveram bom entrosamento e agradaram ao público presente. Mas pela TV, entretanto, soaram um tanto sem graça.

A noite na Praça Tiradentes era black-tie, com muitos tietes de câmera fotográfica na mão na entrada do teatro. Mas o diretor José Padilha chegou de jaqueta e gorro na cabeça. Estava frio para os padrões cariocas, mas não era para tanto. Houve quem implicasse dizendo que era o "estilo bandido" de Tropa de Elite 2.

Cheio de méritos, seu filme atropelou concorrentes como Chico Xavier, Quincas Berro D''Água e Nosso Lar. Levou o mesmo número de troféus do primeiro Tropa, três anos atrás.

Em sua décima edição, a premiação, com cerca de duas horas de duração, a maior do País, é realizada pela Academia Brasileira de Cinema. As escolhas são feitas pelos sócios (cineastas, produtores, atores) e todo o processo é auditado. Em três categorias apenas, a votação do público foi pela internet e pelo celular.