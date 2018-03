Uma mistura de mídias e períodos O Centre Pompidou com suas 1,7 mil obras no campo das novas mídias encontrou o MAM de São Paulo com uma coleção de vídeo razoavelmente pequena, formada por cerca de 40 trabalhos brasileiros e 5 estrangeiros. "O acervo do MAM é de 2000 para cá, supernovo", diz Paula Alzugaray, que assina a curadoria da mostra Circuitos Cruzados com a belga Christine Van Assche. "Não existe nenhuma obra de vídeo do período brasileiro de 1960/70", conta ainda Paula, que foi realizar em 2010 uma pesquisa acadêmica no Pompidou de Paris, experiência que motivou o projeto de se promover uma exposição no Brasil com obras dos acervos da instituição francesa com o MAM.